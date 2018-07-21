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Пропавшую в Самаре семилетнюю девочку нашли убитой

В пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом.

Фото : nao24.ru21 июля 2018, 19:09

Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Самаре, следователи начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт".

"Сегодня примерно в 10 часов в Советском районе города Самары обнаружено тело семилетней девочки, с признаками насильственной смерти <…> Начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на место происшествия выехал руководитель следственного управления, криминалисты и следователи, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства, ему предшествующие. Отмечается, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.


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