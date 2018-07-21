Анна Данилина принесла Казахстану шестой титул Кубка президента по теннису

Казахстанка Анна Данилина в дуэте с турчанкой Берфу Генгиз 21 июля выиграла парный женский разряд теннисного Кубка президента Казахстана, сообщает Atameken Business Channel.

Пара Анна Данилина/Берфу Генгиз к финалу уже имела в активе пару «скальпов» сеянных участников турнира. Так, в четвертьфинале казахстанско-турецкий дуэт расправился с первой парой соревнований, Найтха Байнс (Австралия)/Нина Стоянович (Сербия) (7:5, 6:4). А в полуфинальной стадии несеянные Анна Данилина и Берфу Генгиз оставили не у дел третью пару соревнований, россиянок Анастасию Гасанову и Екатерину Яшину (6:1, 6:2).

С учетом же того, что Нина Горгодзе в день финала в парном разряде провела полуфинальный матч женской «одиночки» протяженностью под три часа (2 часа 45 минут), в котором выиграла у чешки Марии Божковой (6:2, 4:6, 6:4), соперницы казахстанско-турецкой пары выходили на корт не в самом лучшем физическом состоянии.

Таким образом, в активе казахстанских спортсменов по окончании нынешнего Кубка президента по теннису – шесть титулов: помимо победы Галины Воскобоевой в парном разряде в 2011 году и нынешнего триумфа Анны Данилиной в этом же разряде, по два раза этот турнир выигрывали в одиночном мужском разряде казахстанцы Андрей Голубев (2008 и 2009 годы), а также Михаил Кукушкин (2011 и 2015 годы). Михаил Кукушкин в прошлом году мог оформить третье чемпионство в этом турнире, но уступил в финале белорусу Егору Герасимову – 6:7, 6:4, 4:6. Также в карьере Михаила Кукушкина был финал «одиночки» Кубка президента Казахстана 2013 года, который он проиграл израильтянину Дуди Селе – 7:5, 2:6, 6:7.