Траурные ленты надела велокоманда «Астана» на этап Тур де Франс

Спортсмены почтили память Дениса Тена.

Велогонщики «Астаны» вышли на старт 14-го этапа Тур де Франс с траурными ленточками на рукавах в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, погибшем 19 июля в Алматы, сообщает zakon.kz.

«Гонщики команды «Астана» вышли сегодня на старт с траурными ленточками на рукавах в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене. Сегодня весь Казахстан прощается с большим чемпионом»,- говорится в сообщении на страничке Astana Pro Team в Facebook.

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