Боец ММА посвятил свою победу Денису Тену

Морозов одержал стремительную победу над украинским бойцом Закой Фатуллазаде.

Сегодня, 21 июля в городе Таргиме (Ингушетия).проходит профессиональный турнир M-1 Challenge-95 Битва в горах-7, в котором провел поединок казахстанский боец Сергей Морозов, сообщает zakon.kz со ссылкой на MMA Federation of Kazakhstan.

Морозов одержал стремительную победу над украинским бойцом Закой Фатуллазаде.

С первых секунд поединка Сергей Морозов занял доминирующую позицию, забрав центр рейджа. Переведя Фатуллазаде в партер, Морозов обрушил на соперника серию тяжелых ударов и одержал победу техническим нокаутом за 30 секунд до конца 1 раунда, не оставив сопернику не единого шанса.

В своей речи после боя Сергей посвятил свою победу трагически погибшему Денису Тену:

«Свою победу я посвящаю нашему фигуристу Денису Тену, трагически погибшему на днях. Свою победу я посвящаю ему и всему Казахстану. Алға, Қазақстан!»

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