Сагинтаев обсудил с отечественными ИТ-компаниями реализацию госпрограммы

В ходе встречи обсуждены основные этапы масштабной работы цифровизации экономики и развития казахстанского ИТ-сообщества.

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями ИТ-сообщества по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе встречи обсуждены основные этапы масштабной работы цифровизации экономики и развития казахстанского ИТ-сообщества. В частности, особое внимание уделено таким вопросам, как создание инновационного кластера Международного технопарка ИТ-стартапов «Astana Hub», подготовка отечественных кадров, информационная безопасность, выделение инновационных грантов для ИТ-стартапов, а также поддержка экспортного потенциала отечественных ИТ-услуг и устранение барьеров, препятствующих действующим отечественным ИТ-компаниям.

Представители бизнес-сообщества поделились своим видением развития отечественной цифровой индустрии, также озвучили свои предложения и интересующие вопросы. В частности, на сегодня ИТ-специалистов волнуют вопросы упрощения процедур государственных закупок товаров, работ и услуг, государственной поддержки отечественных ИТ-компаний, совершенствования механизмов ГЧП, стимулирования электронной коммерции, развития конкуренции среди ИТ-компаний, а также вопросы модернизации системы образования с уклоном на развитие навыков для цифровой экономики.

В ходе встречи с комментариями также выступили Заместитель Премьер-Министра РК А. Жумагалиев, министр информации и коммуникаций Д. Абаев, вице-министр финансов Р. Енсебаев.

По итогам состоявшейся встречи Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с презентационными стендами о возможностях 20 отечественных ИТ-компаний.

Напомним, Глава государства в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» дал ряд поручений по развитию цифровизации.

«Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития ИТ-сферы Правительство должно держать на особом контроле. Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство», — говорится в Послании.

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