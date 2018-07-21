Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отчиму, изнасиловавшему падчерицу, дали 15 лет в ВКО

Отбывать наказание насильнику предстоит в исправительном учреждении строгого режима.

Фото : Aif.md21 июля 2018, 20:34

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрено дело об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Его фигурантами стали девочка-подросток и ее отчим, сообщает zakon.kz со ссылкой на ALTAYNEWS.

В марте текущего года после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия, – сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Куаныш Забенов. – По результатам рассмотрения дела суд назначил насильнику 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты