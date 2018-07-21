Отчиму, изнасиловавшему падчерицу, дали 15 лет в ВКО
Отбывать наказание насильнику предстоит в исправительном учреждении строгого режима.
Фото : Aif.md21 июля 2018, 20:34
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрено дело об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Его фигурантами стали девочка-подросток и ее отчим, сообщает zakon.kz со ссылкой на ALTAYNEWS.
В марте текущего года после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия, – сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Куаныш Забенов. – По результатам рассмотрения дела суд назначил насильнику 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.
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