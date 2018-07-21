Семейная пара в США была вынуждена развестись, чтобы сохранить жизнь дочери

Если Мария официально станет безработной матерью-одиночкой, они смогут рассчитывать на получение поддержки.

Джейк и Мария Грей из Сангера, штат Техас, США, женаты уже девять лет, и сейчас они оказались лицом к лицу перед очень непростым выбором, сообщает Life.ru.

У шестилетней малышки Брайтон Грей синдром Вольфа-Хиршхорна, редкая генетическая патология, которая сопровождается нарушением слуха, зрения, припадками и т.д. При таком заболевании бедная девочка обладает разумом младенца и требует постоянного круглосуточного внимания.

"Вы знаете, когда у вас есть новорождённый младенец — это постоянный стресс. Вы должны приспосабливаться к тому, кто нуждается в вас 24/7. Так вот, мы заботимся о таком младенце шесть с половиной лет", - говорит мама малышки.

Семья тратит на уход 15 тысяч долларов в год, что составляет более 30% от её дохода. И хотя часть расходов должна покрываться американской государственной программой медицинской помощи нуждающимся Medicaid. Но так как зарплата Джейка 40 тысяч долларов в год, пара не имеет права на подобную помощь.

Расходы семьи всё время растут. Кроме того, они воспитывают вторую дочь, и денег начинает не хватать. Джей и Мария рассматривают вариант развода, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям. Если Мария официально станет безработной матерью-одиночкой, они смогут рассчитывать на получение поддержки от Medicaid. Муж и жена боятся, что у них нет выхода — иначе они просто не смогут достойно заботиться о больной малышке.

"Мы не должны идти на такую жертву, но дело касается нашего ребёнка. Проще развестись, чтобы дать дочке то, что нужно. Мы обещали друг другу и ей, что сделаем всё возможное, чтобы её жизнь была как можно лучше, пока она с нами."

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