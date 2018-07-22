Увеличилось число паломников в Туркестан

В целом, за прошлый год Казахстан посетило более 7 миллионов туристов.

По последним данным, 30% выезжающих заграницу узбекистанцев, за исключением трудовых мигрантов, направляются в нашу страну. Большинство из них держат свой путь в священный Туркестан, сообщает Хабар24.

В целом, за прошлый год Казахстан посетило более 7 миллионов туристов, 3 миллиона из которых - граждане Узбекистана. Запуск автобусных рейсов между Шымкентом, Алматы и Ташкентом - стал ключевым фактором укрепления пограничного сотрудничества и взаимного роста числа туристов между двумя странами.

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