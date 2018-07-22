Гассиев проиграл Усику и не смог стать абсолютным чемпионом мира

Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, передает Vesti.kz.

Бой Усик - Гассиев продлился все 12 раундов и прошел без нокдаунов. В итоге все судьи единогласным решением отдали победу украинцу - 120:108, 119:109, 119:109.

Теперь Усик является абсолютным чемпионом мира. Ему принадлежат титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), WBO, IBF и The Ring, а также трофей Мохаммеда Али - приз победителю первого сезона WBSS.

24-летний Гассиев все свои титулы завоевал под руководством Абеля Санчеса. Россиянин занимается в одном зале с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО). Ранее Санчес неоднократно называл россиянина "вторым GGG", а сам Гассиев неоднократно подчеркивал, что многому учится у своего опытного партнера по тренировкам.