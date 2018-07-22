Геннадий Головкин посетил бой Гассиев - Усик в Москве

Также там побывали его брат Максим, промоутер Том Леффлер и Али Ахмедов.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) посетил финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве, передает Vesti.kz.

Поединок завершился победой Усика, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Видео боя смотрите здесь.

Фото Головкина с президентом WBA Хильберто Мендосой опубликовал официальный твиттер организации.

Также на финале WBSS побывал брат-двойняшка и тренер GGG Максим Головкини казахстанский тяжеловес Али Ахмедов. Совместное опубликовал промоутер GGG Том Леффлер. В андеркарте вечера Гассиев - Усик выступила его подопечная Сесилия Брекхуса, которая победила россиянку Ирину Сагайдовскую и защитила днем звание абсолютной чемпионки.

Днем ранее Леффлер вместе со своим американским боксером Райаном Мартином посетил жеребьевку второго сезона WBSS, в ходе которой соперником по четвертьфиналу в суперлегком весе стал британец Джош Тейлор.

Отметим, что Гассиев, Ахмедов, Мартин и Головкин тренируются в Big Bear (штат Калифорния, США) под руководством Абеля Санчеса.