В ВКО насильника несовершеннолетнего ребенка осудили на 15 лет
В марте после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия.
Фото : altaynews.kz22 июля 2018, 06:50
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрено дело об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Его фигурантами стали девочка-подросток и ее отчим.
-В марте текущего года после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия, – сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Куаныш Забенов. – По результатам рассмотрения дела суд назначил насильнику 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.
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