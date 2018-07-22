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В ВКО насильника несовершеннолетнего ребенка осудили на 15 лет

В марте после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия.

Фото : altaynews.kz22 июля 2018, 06:50

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрено дело об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Его фигурантами стали девочка-подросток и ее отчим.

-В марте текущего года после употребления алкогольных напитков мужчина, нанеся несколько ударов сопротивлявшейся падчерице, совершил над ней акт насилия, – сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Куаныш Забенов. – По результатам рассмотрения дела суд назначил насильнику 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.


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