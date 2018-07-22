В Сети просят разрешения выпить жидкость из черного саркофага
На данный момент петиция собрала более 8300 подписей.
На сайте change.org идет сбор подписей под петицией, которая требует разрешить всем желающим попробовать красноватую жидкость из черного саркофага, найденного недавно в Египте, передает РИА Новости.
Автором петиции стала британка Иннес МакКендрик, которая предложила сделать из жидкости газированный энергетический коктейль, и дать его попробовать всем желающим. На данный момент петиция собрала более 8300 подписей.
Не тронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет обнаружили в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в египетском городе Александрия.
Позднее внутри этого саркофага были обнаружены три поврежденные мумии, которые, как предполагается, принадлежат погибшим в древнем сражении воинам.
Тайна запечатанного саркофага породила массу слухов в египетских и европейских СМИ. В Египте заговорили о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, скорее всего, не был до сих пор открыт и разграблен из-за некоего "зла", заключенного в нем. Некоторые предположили, что саркофаг мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не найдено.
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