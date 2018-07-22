Изначально на видео виднелся один смерч, но под конец съемки начал образовываться второй.

Недалеко от побережья Геленджика в Черном море российские рыболовы сняли на видео два смерча, пишет РИА Новости.

Изначально на видео виднелся один смерч, но под конец съемки начал образовываться второй.

По словам автора видео, рыбацкое судно находилось всего в пятистах метрах от смерча, который двигался в сторону корабля.

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