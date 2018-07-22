Головкин поддержал Гассиева после поражения в финале WBSS от Усика

Гассиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в его активе 26 побед (19 — нокаутом).

Чемпион мира по боксу Геннадий Головкин из Казахстана поддержал россиянина Мурата Гассиева после поражения в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает Sports.kz.

Головкин, который тренируется вместе с Гассиевым в США, обнял российского боксера и порекомендовал не сильно расстраиваться из-за поражения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ночь на воскресенье Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии, проиграв титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

Гассиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в его активе 26 побед (19 — нокаутом).



