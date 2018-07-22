Прогноз погоды на воскресенье

В Туркестанской области прогнозируют сильную, в пустынных районах - очень сильную жару.

По Казахстану с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, на юге, юго-востоке, юго-западе и крайнем севере республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами возможны дожди с грозами, усиление ветра на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на западе шквал, днем на севере, центре, западе и востоке республики - град.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях – гроза, ветер 15-20 м/с, днем возможен град, в Западно-Казахстанской – шквал. В Жамбылской , днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается гроза, ветер 15-22 м/с. В Мангыстауской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангыстауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Туркестанской области прогнозируют сильную, в пустынных районах - очень сильную жару.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 34°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 15°, преимущественно облачно.

Прогноз погода на 22 июля.

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