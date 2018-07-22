Коалиция США нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии
Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля.
Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride22 июля 2018, 10:22
Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости.
"Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди них (мирных жителей — ред.)" — приводит агентство САНА слова источников.
МИД РФ неоднократно заявлял, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
* Террористическая группировка, запрещенная в Казахстане
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