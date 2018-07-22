В Костанае женщина попала в водоворот на плотине

Она заплыла на середину реки Тобол, когда спасатели проводили рейд.

В Костанае на Гагаринской плотине женщина попала в водоворот, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Она заплыла на середину реки Тобол, когда спасатели проводили рейд. Они предупредили ее через громкоговоритель и попросили вернуться на берег.

«Спустя пару минут увидели барахтающуюся женщину. Она попала в водоворот реки. Главный спасатель Адильбек Олжаси и спасатель Ахатаев Мадияр, не теряя ни минуты, бросились на спасение утопающей, прихватив с собой средства спасения. 46-летнюю пострадавшую транспортировали на берег. Ей оказали медицинскую и психологическую помощь»,- сообщил заместитель начальника Северного РАОСО Сергей Шмидт.

По данным отряда, на Гагаринской плотине в этом сезоне зарегистрировано семь несчастных случаев. В двух из них двое погибли. Спасено пять человек. В том числе один ребенок. Спасатели убедительно просят граждан соблюдать правила безопасности на берегу и на воде. Спасатели призывают не купаться в запрещённых местах.

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