В Южной Корее почтили память Дениса Тена

Третий день подряд приходят жители Южной Кореи в посольство нашей страны в Сеуле. Люди оставляют цветы и мягкие игрушки возле портретов Дениса Тена и пишут слова соболезнования в специальной книге, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Дениса очень любили на Родине его предков. Он известен не только как талантливый спортсмен, но и, как потомок генерала корейской империи Мин Гын Хо. За выступлением казахстанца на Олимпиаде в Пхенчхане следили немало южнокорейских поклонников.

Также он принимал участие в шоу звезд фигурного катания All That Skate-2016 в Сеуле. Поэтому сразу после того, как о гибели Дениса Тена сообщили все ведущие телеканалы Кореи, люди начали приходить в представительство Казахстана. Накануне вечером возле дипмиссии нашей страны состоялся митинг, посвященный казахстанскому чемпиону. Люди вспоминали его блестящие выступления и выражали соболезнования казахстанскому народу.

- Когда он приехал в Корею, мне очень приятно было, потому что он из моей любимой страны. Мы и вы потеряли великого чемпиона. Он и его дедушка - великие герои в нашей стране и Казахстане, - сказал блогер Мин Кен Ха.

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