В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

23 июля в СКО прогнозируют северо-восточный ветер 15-20 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.

В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, порывы северо-восточного, восточного ветра 15-20 м/с. В Актобе: 22 июля ожидается порывы северо-восточного ветра 18 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

23 июля в СКО прогнозируют северо-восточный ветер 15-20 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.

В Петропавловске 23 июля ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Днем гроза, шквал, возможен град.

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