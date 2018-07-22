В ДТП в Алматы пострадали два человека

В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции, назначен ряд экспертиз.

В Алматы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев, Mercedes-Benz C-Class двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении. По не выясненным причинам, водитель выехал на полосу встреченного движения, где допустил столкновение с LADA Priora, которая двигалась в этом время по Кульджинскому тракту в северном направлении.

От сильного удара LADA Priora начало крутить, ее выкинуло через полосу встреченного движения, где она ударила движущийся Mercedes-Benz E-Class. Поле этого LADA Priora врезалась в металлический столб уличного освещения.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир с автомашины LADA Priora, их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

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