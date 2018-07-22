Велогонщик "Астаны" посвятил победу на этапе "Тур де Франс" Денису Тену

Гонщик велокоманды "Астана" Омар Фраиле одержал великолепную победу в городке Манд на вершине известного короткого, но очень крутого подъема Кот-де-ла-Круа-Неф, сообщает Vesti.kz.

Спортсмен предпринял мощную атаку у подножия трехкилометрового подъема, сначала догнав лидировавшего бельгийца Джаспера Стюйвена, а затем обогнав его на пути к своей дебютной победе на этапах "Тур де Франс".

После гонки Фраиле не скрывал своих эмоций, отметив, что посвятил победу всему Казахстану, который скорбит после трагической смерти Дениса Тена.

"Это восхитительно, невероятно! Я не могу в это поверить! Для меня было мечтой выиграть этап "Тур де Франс", и теперь эта мечта осуществилась! В прошлом году я выиграл этап на "Джиро д’Италия", а сейчас я повторил свой успех на "Туре". Уже вчера я чувствовал себя очень неплохо, так что сегодня я был мотивирован уехать в отрыв, чтобы побороться за победу на этапе. Я знал, что это будет очень трудно, особенно потому что наша группа была очень большой.

На финальном подъеме был встречный ветер, но мне удалось найти момент для атаки, после чего я просто выложился на 100 процентов, чтобы выйти вперед и не подпустить соперников. Это победа очень важна для меня, моей семьи и друзей!" - цитирует Фраиле официальный сайт команды.

Напомним, 14-й "Тур де Франс" стартовал в Сен-Поль-Труа-Шато, а финишировал через 188 километров в Манде. После нервного старта впереди гонки образовался большой отрыв, состоявший из 32 гонщиков, в числе которых был и Омар Фраиле.

Примерно за 30 километров до финиша из отрыва атаковал Стюйвен, который удерживал свое лидерство вплоть до заключительного подъема, когда мощной контратакой его догнал, а затем и обогнал Фраиле.

За спиной отрыва отношения выясняли фавориты общего зачета. Несмотря на сложность финального подъема, больших разрывов между фаворитами не было. По итогам 14-го этапа британец Томас Герант сохранил желтую майку лидера, а капитан "Астаны" Якоб Фульсанг поднялся на девятое место.

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