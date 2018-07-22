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В Костанайской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : Naviny.by22 июля 2018, 15:13

В Костанайской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 июля в Костанайской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

23 июля в Акмолинской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. Днем местами гроза, град.

г. Астана: 23 июля ожидается ночью и утром туман. Днем гроза, град, ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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