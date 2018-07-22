Талисманы Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Японии получили имена

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, выбранные японскими школьниками в начале этого года, получили имена "Мирайтова" и "Сомэйти", сообщает РИА Новости.

"Талисман Олимпийских игр в Токио в 2020 году назван "Мирайтова". Имя основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Это имя было выбрано, чтобы способствовать наступлению будущего, полного вечной надежды в сердцах людей по всему миру", - отмечается в сообщении.

Символом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. В его характере сочетаются уважение к старому и стремление к новому.

"Талисман Паралимпийских игр в Токио в 2020 году назван "Сомэйти", что происходит от названия популярного сорта сакуры "сомэйёсино", а также напоминает английскую фразу so mighty (такой могучий). Сомэйти демонстрирует огромную физическую и духовную силу и олицетворяет паралимпийского атлета, который преодолевает препятствия и изменяет границы возможного", - отмечает оргкомитет.

Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.

В декабре 2017 года после того, как оргкомитет отобрал три пары наиболее симпатичных претендентов на статус символов предстоящих игр, они были направлены в японские школы. Окончательный выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии. Всего в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников. Победителями стала пара, набравшая более 109 тысяч голосов — более 50% от общего числа голосовавших классов.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября 2020 года.