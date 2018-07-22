13 действительно ужасающих произведений искусства

Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников.

Искусство славится красотой, но и уродства в нем достаточно, даже в работах самых известных художников. Не говоря уж о крови, кишках и экзистенциальном ужасе. Итак, представляем вам 13 жутких картин!

1. «Фигура с мясом», Фрэнсис Бэкон (1954). Картина — аллюзия на портрет папы Иннокентия X авторства Диего Веласкеса.

2. «Несколько маленьких щипков», Фрида Кало (1935). Эта картина основана на газетной новости о том, как мужчина убил свою подругу, 20 раз ударив ее ножом. Когда его допрашивали, он сказал: «Я лишь немного ущипнул ее!»

3. «Лицо войны», Сальвадор Дали (1940). Это самое страшное сюрреалистичное произведение Дали, написанное сразу после окончания испанской гражданской войны.



4. «Сатурн, пожирающий своего сына», Франсиско Гойя (1819-1823). Основана на греческом мифе о Кроне, поедающем своих детей, чтобы они не свергли его (один из них выжил и поступил именно так — ну, знаете Зевса). Это одно из полотен, которые Гойя написал прямо на стенах своего дома.



5. «Ребенок с игрушечной гранатой», Диана Арбус (1962). Многие из работ Арбус пугают, но эта особенно страшна. Диана ходила вокруг ребенка, Колина Вуда, и засняла его в момент, когда ему это надоело. «Делайте уже фото!» — закричал он.



6. «Юдифь и Олоферн», Караваджо (1598-1599). Эту сцену рисовали многие художники, но нам кажется, что картина Караваджо — самая страшная.



7. Густав Климт (1901). Обратите внимание на Тифона, самого страшного монстра в греческой мифологии, и человекоподобные существа: они воплощают собой болезнь, безумие, смерть (слева), распущенность, сладострастие и чрезмерность (справа).





8. «Тысяча лет», Дэмьен Херст (1990). Что бы вы ни думали про Херста, он, во-первых, известен, а во-вторых, ужасающ, потому он в списке. Это картина о жизненных циклах: мухи откладывают яйца в отрезанной коровьей голове, яйца превращаются в личинки и снова умирают от мухобойки.



9. «Любовники», Рене Магритт (1928). Вы с бойфрендом переоделись на Хеллоуин и решили, что, если вы никого не видите, вас тоже никто не видит.



10. «Без названия #140», Синди Шерман (1985). Почти все ее работы страшны, но это, наверное, самая ужасная.



11. «Яйцо», Альфред Кубин (1901-1902). Символист Кубин был одержим женским телом как телом одновременно жертвы и агрессора и зачастую рисовал смерть и беременность вместе.



12. «Самоубийство», Энди Уорхол (1964). В начале 60-х Уорхол стал интересоваться всякими ужасами. Это работа из серии «Смерть и катастрофа».



13. «Три этюда к фигурам у подножия распятия», Фрэнсис Бэкон (1944). Извините, снова Бэкон. От этой картины становится не по себе. Бэкон был одержим религиозными мотивами и иконографией и планировал изобразить сцену распятия целиком. Этот триптих — его первая зрелая работа.

Источник: FLAVORWIRE

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