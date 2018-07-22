В Аксукенте загорелось кафе

В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники

22 июля 2018 года в районном центре Аксукент (Сайрамский район) утром произошел пожар в кафе, расположенном по улице Жибек жолы, 174, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

Пожар был локализован в 07.28. Пострадавших нет.

Огнем было охвачено 236 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники.

Причина возгорания устанавливается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!