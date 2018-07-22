В Аксукенте загорелось кафе
В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники
Фото : otyrar.kz22 июля 2018, 16:42
22 июля 2018 года в районном центре Аксукент (Сайрамский район) утром произошел пожар в кафе, расположенном по улице Жибек жолы, 174, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.
Пожар был локализован в 07.28. Пострадавших нет.
Огнем было охвачено 236 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники.
Причина возгорания устанавливается.
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