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В Аксукенте загорелось кафе

В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники

Фото : otyrar.kz22 июля 2018, 16:42

22 июля 2018 года в районном центре Аксукент (Сайрамский район) утром произошел пожар в кафе, расположенном по улице Жибек жолы, 174, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

Пожар был локализован в 07.28. Пострадавших нет.

Огнем было охвачено 236 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники.

Причина возгорания устанавливается.


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