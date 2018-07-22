В Уральске сильный ливень затопил ТРЦ

В соцсетях распространяется видео с ТРК "Орал". Там вода стекает с потолка.

Вечером 21 июля сильный ливень обрушился на Уральск, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Стихия бушевала несколько минут. Дождь был настолько сильным, что вода не успевала уходить с дорог. Люди, находившиеся в этот момент на улице, были вынуждены идти по воде.

Сегодня, 22 июля, с утра в соцсетях стало распространяться видео о подтоплении в City Center. На видео снята вода на цокольном этаже торгового дома. Рабочие вычерпывают воду. Директор ПСП "Серик" Серик Мергалиев сообщил, что знает об этой проблеме и случилось это из-за сильного ливня.

Также в соцсетях распространяется видео с ТРК "Орал". Там вода стекает с потолка.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызовов о подтоплении домов и торговых объектов к ним не поступало.

А вот жители села Переметное говорят, что дождь был настолько сильным, что у многих подтопило хозпостройки.

Дождь также шел всю ночь и утром 22 июля, однако огромных луж на дорогах города нет.

Видео взято из социальных сетей.

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