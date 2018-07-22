Пострадавшим в ДТП двух автобусов в Алматы выплатят компенсацию
По словам руководителя, в автопарке не знают причины данного инцидента.
Фото : zakon.kz22 июля 2018, 18:11
Всем 18 пострадавшим в аварии двух автобусов в Алматы обещают выплатить компенсацию. Об этом корреспонденту МИА «Казифнорм» рассказал руководитель ТОО «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев.
От столкновения двух автобусов на улице Достык на пересечении с проспектом Абая пострадали 18 человек. Из них четверо детей и один из водителей автобуса.
«Всем, кто пострадал, в обязательном порядке будет выплачена компенсация. Сейчас поступают обращения от пострадавших горожан. Точную сумму сейчас назвать не могу, так как не все обращения еще рассмотрели», - говорит Ризван Цинаев.
По словам руководителя, в автопарке не знают причины данного инцидента.
«Возможно, не поставил на ручной тормоз. Но в этом надо убедиться на 100 процентов. Об этом станет ясно после расследования. Автобусы были в исправном состоянии, проходят ежедневный технический осмотр», - отметил Ризван Цинаев.
Также он сообщил, что автобусы были новыми. Год назад на данном маршруте транспорт полностью обновлялся.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929253-8b46d8bf9e00c0857204c675026f4097
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...