Пострадавшим в ДТП двух автобусов в Алматы выплатят компенсацию

По словам руководителя, в автопарке не знают причины данного инцидента.

Всем 18 пострадавшим в аварии двух автобусов в Алматы обещают выплатить компенсацию. Об этом корреспонденту МИА «Казифнорм» рассказал руководитель ТОО «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев.

От столкновения двух автобусов на улице Достык на пересечении с проспектом Абая пострадали 18 человек. Из них четверо детей и один из водителей автобуса.

«Всем, кто пострадал, в обязательном порядке будет выплачена компенсация. Сейчас поступают обращения от пострадавших горожан. Точную сумму сейчас назвать не могу, так как не все обращения еще рассмотрели», - говорит Ризван Цинаев.

По словам руководителя, в автопарке не знают причины данного инцидента.

«Возможно, не поставил на ручной тормоз. Но в этом надо убедиться на 100 процентов. Об этом станет ясно после расследования. Автобусы были в исправном состоянии, проходят ежедневный технический осмотр», - отметил Ризван Цинаев.

Также он сообщил, что автобусы были новыми. Год назад на данном маршруте транспорт полностью обновлялся.

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