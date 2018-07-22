На Красной площади задержали Эрдогана

Задержанного доставили в ОВД Китай-город.

В Москве на Красной площади задержали гражданина Турции. Мужчина запустил квадрокоптер в зоне, где запрещены полёты, сообщает телеграм-канал Mash.

Полицейские попросили у него документы. Выяснилось, что его зовут Умит Эрдоган и ему 34 года.

Задержанного доставили в ОВД Китай-город. Здесь он объяснил, что хотел снять немного красивых московских видов, чтобы отправить их родственникам. Однако в итоге квадрокоптер у него изъяли.

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