Сборная Казахстана по пляжному футболу заняла первое место в группе Евролиги
В последней игре второго этапа групповой стадии Евролиги-2018 сборная Казахстана обыграла сборную Литвы.
Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала третью к ряду победу в Евролиге-2018. Наши футболисты обыграли сборную Литвы, сообщает SportsKZ.
В последней игре второго этапа групповой стадии Евролиги-2018 сборная Казахстана по пляжному футболу под руководством Ерлана Джамантаева обыграла сборную Литвы. Турнир проходит в Москве.
По итогам двух первых периодов счет был равный – 2:2. На голы Станислава Макагона и Баянбека Муралинова в каждом из периодов литовцы ответили точными ударами Адриуса Плитникаса и Айвараса Мешкиниса.
В заключительном периоде полностью доминировала наша сборная. Дубли Муралинова и Демешко, а также гол Тюльпы принесли нашей команде очередную «викторию» – 7:5.
В двух предыдущих матчах подопечные Джамантаева обыграли сборные Молдовы (7:6) и Греции (4:0). Таким образом, выиграв три матча, сборная Казахстана по пляжному футболу заняла первое место в группе 3.
Теперь нашей команде предстоит сыграть в промо-финале.
Казахстан – Литва - 7:5 Голы: Макагон, Муралинов (3), Демешко (2), Тюльпа - Плитникас (2), Мешкинис (2), Радавичиус
Сборная Казахстана: Чорный (к), Гаврилов, Демешко, Скударнов, Муралинов, Перевертов, Чапанов, Тюльпа, Макажанов, Макагон.
Главный тренер - Е. Джамантаев.
Судьи: Баги, Кутция, Листратов.
22.07.18. Москва. Стадион «Янтарь».