Сборная Казахстана по пляжному футболу заняла первое место в группе Евролиги

Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала третью к ряду победу в Евролиге-2018. Наши футболисты обыграли сборную Литвы, сообщает SportsKZ.

В последней игре второго этапа групповой стадии Евролиги-2018 сборная Казахстана по пляжному футболу под руководством Ерлана Джамантаева обыграла сборную Литвы. Турнир проходит в Москве.

По итогам двух первых периодов счет был равный – 2:2. На голы Станислава Макагона и Баянбека Муралинова в каждом из периодов литовцы ответили точными ударами Адриуса Плитникаса и Айвараса Мешкиниса.

В заключительном периоде полностью доминировала наша сборная. Дубли Муралинова и Демешко, а также гол Тюльпы принесли нашей команде очередную «викторию» – 7:5.

В двух предыдущих матчах подопечные Джамантаева обыграли сборные Молдовы (7:6) и Греции (4:0). Таким образом, выиграв три матча, сборная Казахстана по пляжному футболу заняла первое место в группе 3.

Теперь нашей команде предстоит сыграть в промо-финале.

Казахстан – Литва - 7:5 Голы: Макагон, Муралинов (3), Демешко (2), Тюльпа - Плитникас (2), Мешкинис (2), Радавичиус

Сборная Казахстана: Чорный (к), Гаврилов, Демешко, Скударнов, Муралинов, Перевертов, Чапанов, Тюльпа, Макажанов, Макагон.

Главный тренер - Е. Джамантаев.

Судьи: Баги, Кутция, Листратов.

22.07.18. Москва. Стадион «Янтарь».