Профессия - шаман

При коммунизме шаманизм в Монголии был запрещён на протяжении 70 лет. С 1992 года, когда его официально возродили и юридически защитили, он достиг чрезвычайного подъёма.

Сейчас шаманы пользуются большим спросом. Они предлагают жителям городов помощь в таких насущных делах, как деньги, романтические отношения, здоровье. Но не забывают и о древнейших ритуалах и церемониях, которые напоминают им о далёких корнях шаманских традиций, глубже связанных с миром природы.

Совсем недавно, в день летнего солнцестояния, шаманы Монголии собрались, чтобы провести ритуалы, которые практиковались тысячелетиями, с кострами, бубнами, губными арфами, подношениями и молитвами. Фотожурналист Кевин Фрайер сделал эту серию снимков современных монгольских шаманов.

Принято считать, что шаманов выбирают духи предков, а шаманские способности могут передаваться по наследству.

Последователи шаманизма молятся во время ритуала благословения 21 июня.

Шаман выливает молоко. Это традиционное подношение духам, хотя они также могут потребовать конфеты, печенье или алкоголь.

В период запрета на шаманизм среди подпольных шаманов было больше женщин, поскольку они искуснее уклонялись от внимания властей.

Шаманизм – ранняя форма религии с многовековой историей, что сбереглась до наших дней. В Монголии насчитываются более 10 000 шаманов. Многие из них живут в ногу со временем, рекламируют свои услуги на сайтах, образуют союзы и коллективы.

Игра на музыкальном инструменте (губная арфа) – один из способов, который помогает шаманам войти в транс и связаться с духами.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!