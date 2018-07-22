Брат и сестра переплыли Иссык-Куль, чтобы поехать с мамой в Москву

Отец детей Эркин Асрандиев переплыл озеро в августе прошлого года.

Дети председателя правления Российско-кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева переплыли Иссык-Куль, сообщила их мать Асель Турдалиева в Facebook.

"Мои дети переплыли дистанцию в 16 километров за 8 часов 27 минут, я горжусь ими. Зинаиде исполнится 15 лет, Азрету — 14", — подписала Турдалиева.

Сам Эркин Асрандиев рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что заплыв начался в селе Кара-Талаа на южном берегу и завершился в селе Тору-Айгыр на северном. Зина и Азрет научились плавать два года назад.

"Постоянно они не занимались, только последние три месяца ходили к тренеру. Я 20 дней выводил их на озеро, чтобы они привыкли к волнам, соленой воде. Сын любит бокс, дочь — горные лыжи, пробежки, фитнес… Началось все с того, что супруга решила отправиться в Москву, а дети захотели поехать с ней. Я сказал: переплывите Иссык-Куль и езжайте. Они согласились", — сообщил Асрандиев.

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