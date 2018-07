Велогонщик "Астаны" победил на 15-м этапе "Тур де Франс"

Велогонщик команды "Астана" Магнус Корт Нильсен одержал победу на 15-м этапе престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает zakon.kz.

Информацию о победе велокоманда "Астаны" опубликовало на своей странице в Twitter.

Astana Team did another strong stage at @LeTour, while @MagnusCort brought #AstanaProTeam second stage win in a row:https://t.co/WuhAI2Eo6F#TDF2018

????@bettiniphoto pic.twitter.com/lxPQ9Qoflc