"Кайрат" проиграл своему бывшему тренеру

Грузинский специалист Кахабер Цхададзе дал бой своему бывшему клубу и не позволил «Кайрату» набрать очки в Шымкенте, сообщает СИА «SPORTINFORM».

«Ордабасы» побеждает во втором матче подряд. После успеха в Павлодаре в прошлом туре, шымкентцы в родных стенах остановили набравший хороший ход «Кайрат».

Счет во встрече открыл защитник хозяев Темирлан Ерланов, замкнувший ударом головой подачу партнера с углового. Но во второй половине матча алматинцам удалось восстановить равновесие: Исаэль нашел передачей в штрафной Эсеолу, а темнокожий украинец легким касанием поразил ближний угол ворот, голкипер Жасур Нарзикулов даже не шелохнулся в этом эпизоде, хотя и отвечал за ближний угол.

Но далее шымкентцы стали действовать очень грамотно, отдав инициативу сопернику и сделав ставку на контратаки за счет скоростных Тунгышбаева и вышедшего на замену новичка Молдакараева. Этот ход дал свои плоды: незадолго до конца встречи Шелдон Бато ошибся с передачей на Стаса Покатилова, мяч перехватил Тунгышбаев и был сбит голкипером гостей. Пенальти? Нет, судья решил, что это тянет лишь на угловой. Хозяева возмущались. А потом вновь провели аналогичную атаку, и на сей раз ошибка Айбола Абикена и того же Покатилова вынудила арбитра указать на «точку». Диакате оказался точен – 2:1.

В другом матче второго игрового дня 19 тура «Тобол» на своем поле также потерял очки во встрече с «Иртышом».