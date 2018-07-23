Пациент 12-й алматинской больницы рассказал о последних минутах жизни Дениса Тена

Назым говорит, что врачи изо всех сил пытались спасти смертельно раненого Дениса.

Назым Юнусов 19 июля тоже оказался в приемном покое 12 горбольницы. О том, что рядом с ним пытались спасти жизнь Денису Тену он написал в Instagram, сообщает zakon.kz.

Назым оказался в больнице после удара током в офисе. А когда очнулся в больнице, увидел, что врачи рядом с ним, пытаются спасти Дениса Тена.

"Тут завозят одного пациента, куча врачей рядом, только повернул взгляд, увидел ноги в крови, отвернулся, страшно было смотреть, очень. Ситуация для меня была настолько жуткая, что я просто в ступоре смотрел на потолок. Далее сквозь шум и крики слышу слова это олимпийский чемпион, у меня есть друг олимпийский чемпион и поэтому я сквозь страх снова направил свой взгляд в ту сторону".

Назым говорит, что врачи изо всех сил пытались спасти смертельно раненого Дениса Тена.

"Я могу с уверенностью заявить что врачи делали всё что могли, по крайней мере на мой взгляд. Их было просто огромное количество".

Назым выразил соболезнования близким Дениса.

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