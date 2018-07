Трамп заявил, что фейковые СМИ принижают значение его встречи с Путиным

Встреча лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты заявили о заинтересованности в улучшении отношений между странами, сообщает Life.ru.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл замечательную встречу с президентом России Владимиром Путиным, и пожаловался на то, что либеральные американские СМИ принижают её значение.

I had a GREAT meeting with Putin and the Fake News used every bit of their energy to try and disparage it. So bad for our country!