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Трамп заявил, что фейковые СМИ принижают значение его встречи с Путиным

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп в Хельсинки рисковал ради мира.

Фото : НТВ23 июля 2018, 01:30

Встреча лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты заявили о заинтересованности в улучшении отношений между странами, сообщает Life.ru.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл замечательную встречу с президентом России Владимиром Путиным, и пожаловался на то, что либеральные американские СМИ принижают её значение.

— Я провёл замечательную встречу с Путиным, но фейковые СМИ приложили все усилия, чтобы принизить её! Очень плохо для нашей страны, — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

Саммит Россия — США прошёл 16 июля в Хельсинки. По его итогам президенты заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух государств. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп в Хельсинки рисковал ради мира.


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