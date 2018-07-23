Пьяный казахстанский водитель вез 50 человек с Иссык-Куля

Сотрудники дорожного надзора управления по обеспечению безопасности дорожного движения КР остановили автобус.

Сотрудники ООБДД по Иссык-Кульской области задержали пьяного водителя автобуса с пассажирами, сообщает Kaktus Media.

Известно, что нарушение было выявлено в селе Бостери Иссык-Кульской области в рамках рейда "За рулем". 22 июля сотрудниками ООБДД по Иссык-Кульской области в селе Бостери был остановлен автобус марки Neoplan, в котором находились 50 пассажиров, в том числе дети.

При проверке документов от водителя чувствовался запах алкоголя, инспекторы сразу же отстранили мужчину от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование.

Согласно заключению врача, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что автобус следовал по маршруту село Тюп - Бишкек. Для находившихся в автобусе пассажиров сотрудники ООБДД организовали пассажирские микроавтобусы, на которых они и продолжили свой путь.

По данному факту в отношении водителя, гражданина Казахстана Е. К., 1970 года рождения, составлен административный протокол по статье 238 Кодекса об административной ответственности КР. Согласно санкции статьи, мужчине грозит штраф в размере ста расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на один год.

Сейчас сотрудники ООБДД выясняют, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения был отправлен в рейс с 50 пассажирами без прохождения обязательного медицинского осмотра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!