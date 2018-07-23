В Казахстане насчитали 75 тысяч рабов

Во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству.

Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства, передает РИА Новости.

При составлении Global Slavery Index организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В рейтинг попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключенные, работающие по месту отбывания наказания, так как по сути они работают недобровольно.

По данным Walk Free, во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. Причем 71% из них составляют женщины.

Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

По данным Walk Free, наибольшее внимание борьбе с современным рабством уделяют Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Бельгия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия и Черногория.

Казахстан занимает 83-е место. Согласно данным, в рабстве в нашей стране живут 75 тысяч человек - на каждую тысячу жителей приходится 4,21 раба.

Global Slavery Index не раз подвергался критике из-за недостаточной достоверности. Эксперты высказывали сомнения в методах подсчета, используемых организацией. Кроме того, по словам специалистов, у составителей рейтинга отсутствует четкое понимание термина "современное рабство", а его формулировка меняется из года в год.

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