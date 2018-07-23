Головкина опустили с первого места P4P-рейтинга WBN

Также в рейтинге упал соперник Головкина по сентябрьскому мегафайту — мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) — с четвертого места на 13-е.

Сайт Worldboxingnews.net опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает Sports.kz.

В нем произошли существенные изменения. Например, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) возглавлял рейтинг, а теперь опустился на четвертое место. Редакция World Boxing News назвала этот год для казахстанского боксера «разочаровывающим».

Также в рейтинге упал соперник Головкина по сентябрьскому мегафайту — мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) — с четвертого места на 13-е.

ТОП-15 P4P-рейтинга World Boxing News:

1. Василий Ломаченко (предыдущая позиция в рейтинге — 2)

2. Александр Усик (15)

3. Теренс Кроуфорд (3)

4. Геннадий Головкин (1)

5. Майки Гарсия (5)

6. Мэнни Пакьяо (22)

7. Наоя Иноуэ (6)

8. Энтони Джошуа (13)

9. Срисакет Сор Рунгвисаи (9)

10. Лео Санта Крус (11)

11. Ваенхонг Менайотин (16)

12. Донни Ньетес (12)

13. Сауль Альварес (4)

14. Деонтей Уайлдер (14)

15. Карл Фрэмптон (18).



