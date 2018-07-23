Автомобиль перевернулся и снес три дерева в Алматы

Два человека пострадали.

В Алматы в результате ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок, сообщили Sputnik очевидцы.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Camry 30 двигался по Талгарской трассе в западном направлении.

Не доезжая поворота на светофоре, по невыясненным причинам, водитель – девушка не справилась с управлением и заехала на обочину. В результате этого машину занесло, и она начинает переворачиваться и сносит три дерева.

В результате ДТП пострадали водитель и ребенок 2006 года рождения. Их с различными травмами доставили в больницу.

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