Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане 23 июля

Днем местами по республике возможен град.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 июля, передает zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге и западе с пыльной бурей, на севере шквал, днем местами по республике возможен град.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем возможен град. В Акмолинской, Карагандинской областях местами – гроза, возможен град, ночью и утром туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Восточно-Казахстанской – шквал. В Алматинской, Павлодарской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Алматинской – туман. В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, утром и днем гроза, возможен град. В Туркестанской, днем в Атырауской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области ночью и утром - гроза. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской - днем гроза. В Алматинской, Атырауской, местами в Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской областях сохранится сильная жара. В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, сообщается,что 23 июля в Акмолинской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. Днем местами гроза, град.

В Астане ожидается ночью и утром туман. Днем гроза, град, ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем 36°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 14°, частично облачно.

Прогноз погоды на 23 июля.

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