Будущее жилье по доступным ценам
Акция продлевается до 25 июля
Правление Жилищно-строительного кооператива «Коркем Tower», в связи с большими откликами наших клиентов и просьбой продлить акцию по привлечению паевых взносов, с целью строительства многоквартирного жилого комплекса «Коркем Tower» расположенного в г.Астана по адресу ул. Орынбор 5, продлевает акцию до 25 июля. После данной даты, стоимость квартир повысится.
В чем преимущество привлечения паевых взносов:
- возможность приобретения жилья через ЖССБ (Жилстройсбербанк) с первоначальным взносом 50%.
- возможность рассрочки, с условием первоначального паевого взноса 60% от общей стоимости будущего жилья (в среднем 5 000 000 тенге, в последующем платеж будет составлять от 135 000 тенге в месяц);
- отсутствие необходимости подтверждения доходов;
- минимальный пакет документов;
- ускоренные сроки оформления;
- возможность досрочного погашения;
- возможность купить квартиру в чистовой отделке;
- возможность заключения договора от ЖСК с Застройщиком по приобретению будущей квартиры в чистовой отделке;
- возможность получить квартиру в перспективном новом районе Астаны;
- для будущих членов кооператива, желающих сэкономить почти 1 миллион тенге, цена за 1 квадратный метр при 100 % оплате 220 000 тенге (черновая отделка).
Более подробную информацию по условиям рассрочки и акции можно получить по телефону 8 (7172) 302 000.
Своя квартира мечта каждого жителя не только нашей столицы, но и всего Казахстана. Делаем мечту доступной.
* ниже указанные картинки являются примерами интерьерных решений
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