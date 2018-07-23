Будущее жилье по доступным ценам

Акция продлевается до 25 июля

Правление Жилищно-строительного кооператива «Коркем Tower», в связи с большими откликами наших клиентов и просьбой продлить акцию по привлечению паевых взносов, с целью строительства многоквартирного жилого комплекса «Коркем Tower» расположенного в г.Астана по адресу ул. Орынбор 5, продлевает акцию до 25 июля. После данной даты, стоимость квартир повысится.

В чем преимущество привлечения паевых взносов:

- возможность приобретения жилья через ЖССБ (Жилстройсбербанк) с первоначальным взносом 50%.

- возможность рассрочки, с условием первоначального паевого взноса 60% от общей стоимости будущего жилья (в среднем 5 000 000 тенге, в последующем платеж будет составлять от 135 000 тенге в месяц);

- отсутствие необходимости подтверждения доходов;

- минимальный пакет документов;

- ускоренные сроки оформления;

- возможность досрочного погашения;

- возможность купить квартиру в чистовой отделке;

- возможность заключения договора от ЖСК с Застройщиком по приобретению будущей квартиры в чистовой отделке;

- возможность получить квартиру в перспективном новом районе Астаны;

- для будущих членов кооператива, желающих сэкономить почти 1 миллион тенге, цена за 1 квадратный метр при 100 % оплате 220 000 тенге (черновая отделка).

Более подробную информацию по условиям рассрочки и акции можно получить по телефону 8 (7172) 302 000.

Своя квартира мечта каждого жителя не только нашей столицы, но и всего Казахстана. Делаем мечту доступной.

* ниже указанные картинки являются примерами интерьерных решений

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