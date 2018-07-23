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В 97 км от Алматы произошло землетрясение

Магнитуда составила 4,6 баллов.

Фото : из открытых источников23 июля 2018, 10:00

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 июля 8:02:40 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 97 км на юго-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.7.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 42.81° с.ш. 77.97° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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