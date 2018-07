Американка стала миллионершей и обанкротилась за десять минут

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, по ошибке получила миллион долларов и через десять минут лишилась его. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Boston Globe.

В среду, 18 июля, 26-летняя Эллен Флеминг (Ellen Fleming) получила голосовое сообщение от сотрудника компании TD Ameritrade, где у нее был счет. Он уведомлял ее о внесении денег. Она включила мобильное приложение, проверила счет и с удивлением обнаружила на нем более миллиона долларов.

A bank account that I had $50 in had over $1 million dollars deposited into it. A banker made a HUGE mistake and confused me with another Ellen Fleming. I was rich for 10 mins & I can tell you, life was in fact better. I'm now humbled from loosing all my money. pic.twitter.com/skwlbUodTY