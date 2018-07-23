Женщин с детьми подсадили к уголовникам в Актобе

В центре живут шесть женщин и четверо детей.

"Людоедов" и женщин с детьми разделяет только китайская дверь. Детям приходится делить кухню и санузел с бывшими зеками и бездомными в Актюбинском Центре ресоциализации лиц, передает zakon.kz со ссылкой на «Актобе Таймс»

Центр, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует уже 17 год. Первоначально учреждение было создано для лиц без определенного места жительства.

Однако в 2013 году здесь стали жить бывшие уголовники, а в этом году подселили жертв бытового насилия. Как сообщил замдиректора по социальной работе Жалын Мулдагалиев, эти жертвы - мамы с детьми.

- У нас шесть женщин и четверо детей. Есть женщина на 7 месяце беременности. Ее первому сыну всего четыре года. С законным мужем она развелась, а отец будущего ребенка сидит в местах лишения свободы. В одном крыле у нас бомжи и уголовники, с детьми их разделяет тонкая дверь. И как женщине, обиженной мужчиной, жить в одном помещении с бывшими зеками, подобными ее мужу? В общем, полная психологическая несовместимость, - махнул рукой Мулдагалиев.



Плохой пример детишкам

И действительно, жить несчастным женщинам с малышами на руках в этом центре очень страшно. Тут бывает всякое… К примеру, ночью 18 июля бездомный мужчина решил лезвием вскрыть себе вены.

- Это произошло в три часа ночи, когда меня не было на месте, а то я бы сразу вызвал психбригаду. На мой взгляд, это психическое заболевание, и это не нормально! Мужчину забрали на скорой помощи, зашили рану и отправили в полицию. И правильно! Ведь у нас маленькие дети, которые все могут увидеть, - возмущается Жалын Мулдагалиев.

«Судимый за людоедство работает на кладбище»

В прошлом году на свободу вышел один из «алгинских людоедов», а в этом году и второй. 19 лет назад эти двое были осуждены за жуткое преступление – каннибализм. Выйдя на волю, они остались совсем одни. Родня от них отказалась, идти было некуда, кроме данного центра.

- Совсем недавно мы выпустили их из нашего центра, трудоустроили, - говорит Мулдагалиев. – Один сейчас работает на кладбище, а второго - устроили в Управление по делам обороны, он разносил повестки по домам, потом уволился. Сейчас он живет где-то в старой части города. Я считаю: если люди на такое пошли, отсидели четверть века, то они уже неисправимы.

Боятся разборок

- Мы постоянно опасаемся каких-либо инцидентов, боимся, что чей-нибудь муж придет на разборки. Ночью остается только один охранник, оператор котельной и дежурная медсестра. Еще не точно, но местные власти обещали к зиме решить вопрос со зданием. Потому что для центра соцадаптации наше здание плохо приспособлено. Старая отопительная система, зимой в этих комнатах очень холодно, и это не по нашей вине. В комнатах 4-метровые потолки, и всё тепло уходит наверх. А снаружи на здании множество трещин. Здание построили в 1965 году, - заключил замдиректора.

Отметим, что руководство центра хочет поднять вопрос, чтобы попадавших сюда детей отнесли к льготной категории, и они могли без очереди попасть в детский сад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!