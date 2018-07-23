155-килограммовая модель обескуражила фанатов голым фото в ванной с маленьким сыном

Тесс Холлидей гордится своим телом и абсолютно не стесняется демонстрировать его на откровенных фото в соцсетях, за что часто становится жертвой бодишейминга.

Самая полная модель в мире — 33 летняя Тесс Холлидей — шокировала фанатов, опубликовав в микроблоге снимок, на котором она принимает ванную вместе со своим 2-летним сыном Боуи.

Тесс Холлидей гордится своим телом и абсолютно не стесняется демонстрировать его на откровенных фото в соцсетях, за что часто становится жертвой бодишейминга.

Тем не менее у плюс-сайз-модели есть и ряд поклонников, которые поддерживают ее и разделяют ее взгляды о красоте. Однако фото, которое Тесс опубликовала 19 июля в микроблоге, повергло в шок даже самых преданных фанатов. На кадре молодая мама принимает ванну (естественно, голой), в которой вместе с ней находится и ее маленький сын Боуи.

Нога Тесс странным образом задрана вверх — недавно она сделала новую татуировку, и пока ее нельзя мочить. «Пусть я и полная, но зато гибкая», — подписала под фото инста-блогер. Интимные места молодая мама прикрыла в фотошопе стикерами.

Фолловеры были обескуражены увиденным и принялись бурно обсуждать этот снимок в комментариях. «Это уже слишком», «Ты же мать, подумай, чему ты учишь своего ребенка», «Совсем уже с ума сошли со своим бодипозитивом», «Хочу это развидеть», — написали ошеломленные пользователи соцсети.

Источник: Woman.ru

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