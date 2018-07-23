ДВД Астаны: Сбившие детей полицейские продолжают работать

Проводится проверка.

Столичные полицейские, сбившие двух подростков на пешеходном переходе, продолжают работать. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщила официальный представитель ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

"По данному факту назначены экспертизы. Сейчас проводится проверка. Процессуальное решение будет принято по результатам экспертиз. Весь материал в полном объёме собран в отношении водителя", - рассказали в пресс-службе ДВД Астаны.

Напомним, 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и Рахимова полицейские Астаны на патрульном автомобиле сбили двоих несовершеннолетних на пешеходном переходе.

Факт ДТП был зафиксирован системой камер видеонаблюдения ЦОУ ДВД Астаны. В результате ДТП пострадавших нет, несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались.

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