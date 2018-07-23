Головкин вернулся в США после поездок в Казахстан и Россию
23 июля 2018, 11:26
Второй бой Головкин-Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин вместе с командой вернулся в Лос-Анджелес, чтобы продолжить тренировочный лагерь, сообщает Zakon.kz.
«Только приземлились в Лос-Анджелесе. Абель Санчес, Геннадий Головкин и Али Ахмедов - все в LA после поездки в Москву»,- написал промоутер Том Леффлер в своем твиттере.
Напомним, Головкин посетил похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена в Алматы и финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве.
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