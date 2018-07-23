Более 3000 человек стали участниками празднования 150-летия Естая Беркимбаева

Естай оставил огромное наследие будущим поколениям. Уверен, что мы сохраним и приумножим его - аким области.

В честь юбилейной даты в пяти километрах от села Каражар, где родился великий акын, возвели этноаул из 30 юрт, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Открыли народные гуляния на сцене под открытым небом, где состоялся республиканский инструментально-песенный фестиваль. Первым на сцену вышел оперный певец Шахимардан Абилов, который исполнил, пожалуй, одно из самых известных произведений Естая Беркимбаева «Кусни Корлан». Затем для всех гостей праздника выступили республиканский этнокультурный ансамбль «Коркыт», акыны и певцы из Павлодара, Астаны, Караганды, Петропавловска и Уральска.

Пока одни наслаждались музыкой, другие приняли участие в обсуждении творчества казахского акына на открытой диалоговой площадке. Среди почетных гостей встречи были главный редактор журнала «Жулдыз» Галым Жайлыбай, председатель Совета композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек, искусствовед Кайрат Айтбаев, писатель-драматург Анес Сарай и многие другие. Среди них была и внучка Естая Зекен-апа. В честь юбилея композитора аким Павлодарской области вручил ей чапан.

- На этой неделе с рабочей поездкой в Павлодаре побывал Нурсултан Назарбаев, - обратился к присутствующим Булат Бакауов. – Для Главы государства устроили специальную выставку в рамах программы «Рухани жангыру», на которой были представлены домбры великих композиторов Прииртышья, в том числе Естая Беркимбаева. Естай оставил огромное наследие будущим поколениям. Уверен, что мы сохраним и приумножим его.

Тем временем, в этноауле мастера прикладного искусства организовали ярмарку. Любой желающий мог приобрести изделия из серебра, ткани, кожи, дерева и других материалов. Для детей организовали отдельную площадку для игр, а любители спорта могли посоревноваться между собой в поднятии гири, игре в асыки и других народных состязаниях. Завершились праздничные мероприятия байгой. В четырех заездах было представлено более 50 скакунов со всего Казахстана.

Адиль Аскеров.

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