Бывшему мэру Бишкека предъявлено новое обвинение

Следствием установлено, чтоиИбраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков.

Бывшему мэру г.Бишкек Албеку Ибраимову предъявлено новое обвинение, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.



21 июля 2018 года ГСУ ГКНБ КР, в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам, бывшему мэру г.Бишкек А.Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР.

Так, следствием установлено, что А.Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии г.Бишкек преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в Южной зоне г.Бишкек. При этом, земельные участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними и через них перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере.

В настоящее время А.Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР.

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