Алматинские отходы на три гектара выявили в области

Начаты расследования.

Прокуратура Алматинской области выявила два несанкционированных полигона и свыше 100 незаконных мест размещения твердо-бытовых отходов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В первую очередь, нарушения касались несоответствия имеющихся полигонов и мест размещения санитарным и экологическим требованиям, а также наличие значительного количества несанкционированных свалок.

"К примеру, в Карасайском районе на землях крестьянских хозяйств неизвестными лицами организован полигон, где на платной основе осуществлялся прием отходов с предприятий г.Алматы. Площадь полигона составляет 3 га. За размещение незаконных свалок более 100 лиц привлечены к ответственности, начато 2 досудебных расследования", - сообщили в прокуратуре области.

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