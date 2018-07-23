Алматинские отходы на три гектара выявили в области
Начаты расследования.
Фото : bnews.kz23 июля 2018, 11:57
Прокуратура Алматинской области выявила два несанкционированных полигона и свыше 100 незаконных мест размещения твердо-бытовых отходов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В первую очередь, нарушения касались несоответствия имеющихся полигонов и мест размещения санитарным и экологическим требованиям, а также наличие значительного количества несанкционированных свалок.
"К примеру, в Карасайском районе на землях крестьянских хозяйств неизвестными лицами организован полигон, где на платной основе осуществлялся прием отходов с предприятий г.Алматы. Площадь полигона составляет 3 га. За размещение незаконных свалок более 100 лиц привлечены к ответственности, начато 2 досудебных расследования", - сообщили в прокуратуре области.
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